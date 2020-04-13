От коронавируса скончался 40-летний монах Почаевской лавры, - Вятрович

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Народный депутат Украины Владимир Вятрович заявил о том, что от коронавируса скончался монах Почаевской лавры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Вятрович отметил: "Московская церковь стала крупнейшим рассадником коронавируса в Украине. Только в Киево-Печерской Лавре уже более 90 больных, за сутки это число выросло втрое. Уже двое монахов - 73 и 47 лет - умерли.

Сегодня стало известно о смерти от коронавируса 40-летнего монаха из Почаевской Лавры.

И это - лишь верхушка айсберга.

Никто не застрахован от заражения. Но иерархи церкви Московского патриархата вели прямую агитацию против карантина, собирая толпы людей в Лавре и других храмах, то есть сознательно подвергая людей опасности заболеть и разносить болезни дальше. В частности, отметился такими призывами и скандально известный наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел, который и сам теперь заболел".

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