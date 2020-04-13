ГБР и прокуратура будут просить суд о домашнем аресте для Чорновол

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Следователи Государственного бюро расследований и прокуратура Киевской области обратились в Печерский райсуд Киева с ходатайством о круглосуточном домашнем аресте депутата восьмого созыва Татьяне Чорновол.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию "Ґрати" сообщила и.о. пресс-секретаря областной прокуратуры Вита Блаженко.

По словам Блаженко, суд еще не назначил точной даты и времени судебного заседания.

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.