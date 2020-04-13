Исполком горсовета Сум запретил горожанам присутствовать на Пасхальных богослужениях в храмах и на кладбищах в поминальные дни

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коронавирус

Исполнительный комитет горсовета Сум принял решение, что горожане не должны присутствовать на пасхальных и поминальных богослужениях в храмах, а также ходить на кладбища в поминальные дни.

Как передает Цензор.НЕТ, о таком решении сообщается на сайте Сумского горсовета 13 апреля.

"Праздничные богослужения по случаю празднования Пасхи с 14-го по 21 апреля, поминальные богослужения и мероприятия 26–29 апреля проводятся религиозными организациями на территории культовых сооружений и прилегающей территории без участия граждан", – говорится в сообщении.

Также запрещено посещать кладбища горожанам и священникам 19-го и 26–28 апреля.

В период отсутствия богослужений в храме могут присутствовать не более двух человек одновременно.

Религиозным организациям рекомендовано обеспечить трансляцию праздничных богослужений с помощью интернет-ресурсов или телевидения.

Сумы – первый город, который ввел такие ограничения.

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Топ комментарии
+5 NNN
Рішення , в принципі , вірне - але не у компетенції виконкому міськради приймати такі рішення !
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13.04.2020 22:31
+4 NNN
3. Правительства многих стран воспользовались вирусом для повышения своей власти и контроля граждан...Источник: https://censor.net.ua/n3188610
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13.04.2020 22:34
+3 Vivo UA
А как насчёт дышать, можно или нет?
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13.04.2020 22:40
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