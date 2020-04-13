Исполком горсовета Сум запретил горожанам присутствовать на Пасхальных богослужениях в храмах и на кладбищах в поминальные дни

915

Исполнительный комитет горсовета Сум принял решение, что горожане не должны присутствовать на пасхальных и поминальных богослужениях в храмах, а также ходить на кладбища в поминальные дни.

Как передает Цензор.НЕТ, о таком решении сообщается на сайте Сумского горсовета 13 апреля.



"Праздничные богослужения по случаю празднования Пасхи с 14-го по 21 апреля, поминальные богослужения и мероприятия 26–29 апреля проводятся религиозными организациями на территории культовых сооружений и прилегающей территории без участия граждан", – говорится в сообщении.



Также запрещено посещать кладбища горожанам и священникам 19-го и 26–28 апреля.



В период отсутствия богослужений в храме могут присутствовать не более двух человек одновременно.



Религиозным организациям рекомендовано обеспечить трансляцию праздничных богослужений с помощью интернет-ресурсов или телевидения.



Сумы – первый город, который ввел такие ограничения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Троих священников оштрафовали за скопление людей в храме на Вербное воскресенье, еще по 12 материалы изучаются, имейте же совесть! - Аваков