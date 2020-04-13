Шмыгаль надеется, что экономический рост возобновится во втором полугодии

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Шмыгаль надеется, что экономический рост возобновится во втором полугодии

Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется, что экономический рост в Украине благодаря совместным усилиям власти возобновится во второй половине года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства написал в Фейсбуке.

"Мы верим, что совместными усилиями Президента, Кабмина и Верховной Рады уже во второй половине года рост экономики удастся восстановить, и это даст возможность вернуться к полноценному финансированию всех отраслей", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что в принятой версии изменений в госбюджет создан фонд борьбы с Covid-19, средства которого будут направлены на закупку медицинских товаров, дополнительные выплаты медикам, предоставление денежной помощи малозащищенным категориям населения.

Руководитель Кабмина также отметил, что расходы Минздрава в изменениях к госбюджету увеличены на 16,4 млрд грн.

"Вместе с другими расходами, финансирование медицины возрастет фактически в 1,5 раза", - добавил он.

Глава правительства обратил внимание и на то, что изменения в госбюджет предусматривают заботу о пенсионерах и уязвимых слоях населения - для этого расходы Пенсионного фонда увеличились на 29,7 млрд грн.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что в бюджете предусмотрены выплаты по безработице и программе поддержки малого бизнеса, и расходы Министерства социальной политики выросли на 19,5 млрд грн.

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Топ комментарии
+14 Привет
Шмыгло...экономический рост начнется сразу после того как вас зеленых казлов на каштанах развесят..
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13.04.2020 22:47
+14 Олег Тихонов 055f40a1
Забыл сказать экономический рост который был при Порошенко..при вас ЗЕбилах никакого роста вообще не было, а значит и возобновлять просто не чего.
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13.04.2020 22:47
+10 18c49ed2
Шмыгаль надеется, что экономический рост возобновится во втором полугодии - Цензор.НЕТ 5246
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13.04.2020 22:53
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