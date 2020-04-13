В Зоне отчуждения ЧАЭС пошел дождь, но прогнозировать, когда погасят пожар рано, - ГСЧС

1058

В Чернобыльской зоне, где десятый день тушат пожар, пошел дождь. Прогнозировать, когда удастся побороть огонь, пока рано, поскольку спасатели постоянно обнаруживают новые очаги возгорания и дует сильный ветер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии hromadske сообщила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Виктория Рубан.

Она находится непосредственно в Чернобыльской зоне.

По словам пресс-секретаря, ликвидация пожара пока продолжается. К работам привлекли 400 человек.

Рубан отмечает, что огня на самой Чернобыльской АЭС нет.

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

6 апреля в полиции Киевщины сообщили, что задержали 27-летнего жителя села Раговка, который вызвал пожар в Чернобыльской зоне. 8 апреля ему объявили подозрение из-за поджога.

Также на Цензор.НЕТ: "Любые возгорания исключены", - Геращенко о возможном пожаре в хранилищах ядерных отходов в ЧАЭС. ФОТОрепортаж

13 апреля глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.

Читайте также: Полицейские установили второго поджигателя лесов в зоне отчуждения ЧАЭС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж