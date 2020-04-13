Оккупанты могут "национализировать" в Крыму почти 10 тысяч принадлежащих украинцам участков

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Гражданам Украины принадлежат 9747 земельных участков на территории оккупированного Крыма. 20 марта президент РФ Путин запретил всем, кроме граждан России, владеть землей в большинстве районов полуострова.

Количество принадлежащих гражданам Украины земельных участкова на полуострове подсчитал оккупационный "Госкомрегистр Крыма", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"По данным Росреестра, более 11,5 тысяч земельных участков в Крыму на приграничных территориях России принадлежат иностранцам. В данном списке не учитывались территории Симферополя, Джанкоя и Красноперекопска, а также Белогорского, Красногвардейского и Первомайского районов. Примечательно, что такая большая цифра — это только те участки, которые на данный момент уже оформлены в соответствии с российским законодательством", – говорится в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Указ Путина о правах на землю в оккупированном Крыму направлен на ускорение колонизации полуострова, - Чубаров

Госкомрегистр утверждает, что в число владельцев недвижимости на полуострове вошли граждане 55 стран: Украины, Беларуси, Германии, Казахстана Узбекистана, Израиля, Литвы, Австралии, Вьетнама, ОАЭ, Саудовской Аравии и других стран.

20 марта президент РФ Владимир Путин расширил перечень территорий, земельные участки, которые не могут быть в собственности у "иностранцев" и "зарубежных юридических лиц". В список вошло большинство районов оккупированных Крыма и Севастополя, а также Керчь, Ялта, Евпатория и другие прибрежные города полуострова.

Также на Цензор.НЕТ: ЕС заявил о непризнании указа Путина, запрещающего иностранцам владеть землей в оккупированном Крыму

Запрет не распространяется на три района оккупированного Крыма – Первомайский, Красногвардейский и Белогорский. Эти районы не граничат с материковой частью Украины и не имеют выхода к Черному морю. Аналогичным образом в перечень не вошел Верхнесадовский сельский совет в Нахимовском районе Севастополя.

В представительстве президента Украины в АРК указ Путина по земле в Крыму назвали "военным преступлением". А в Прокуратуре Автономной Республики Крым предоставят правовую оценку данному факту.

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Глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров считает, что указ Путина по поводу права собственности на землю в оккупированном Крыму станет "очередной катастрофой" для крымскотатарского народа.

Евросоюз заявил, что не признает указ Путина, запрещающий иностранцам владеть землей в оккупированном Крыму. В посольстве США считают, что указ усиливает основу для международных санкций.

Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Топ комментарии
+5 Эрнесто Ча
Каким украинцам?
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13.04.2020 23:28
+3 Hohol Hohol 5de49163
Пусть эти граждане воюют за свою землю!
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13.04.2020 23:29
+3 ptn hlo 428037f7
Оккупанты могут "национализировать" в Крыму почти 10 тысяч принадлежащих украинцам участков - Цензор.НЕТ 3320
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13.04.2020 23:37
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