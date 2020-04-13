На 10-й день пожаров в Чернобыле Зеленский решил разобраться в ситуации

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Президент Владимир Зеленский заслушает во вторник, 14 апреля доклад председателя Государственной службы по чрезвычайной ситуации Николая Чечеткина о пожарах в чернобыльской зоне.

Об этом глава государства написал на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра заслушаю информацию от председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина по поводу пожаров. Выводы не заставят себя ждать. Общество должно знать правду и быть в безопасности", — написал Зеленский.

Президент заверил, что внимательно следит за ситуацией в Чернобыльской зоне и поблагодарил пожарных за мужество.

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

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Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

6 апреля в полиции Киевщины сообщили, что задержали 27-летнего жителя села Раговка, который вызвал пожар в Чернобыльской зоне. 8 апреля ему объявили подозрение из-за поджога.

13 апреля глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Зоне отчуждения ЧАЭС пошел дождь, но прогнозировать, когда погасят пожар рано, - ГСЧС

Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.

Вечером 13 апреля в ГСЧС сообщили, что в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС пошел дождь, но прогнозировать, когда погасят пожар, пока рано.