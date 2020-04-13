"Общество должно знать правду и быть в безопасности", - Зеленский во вторник заслушает главу ГСЧС по вопросу о пожарах вокруг Чернобыля

Об этом глава государства написал на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Завтра заслушаю информацию от председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина по поводу пожаров. Выводы не заставят себя ждать. Общество должно знать правду и быть в безопасности", — написал Зеленский.
Президент заверил, что внимательно следит за ситуацией в Чернобыльской зоне и поблагодарил пожарных за мужество.
Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.
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Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.
6 апреля в полиции Киевщины сообщили, что задержали 27-летнего жителя села Раговка, который вызвал пожар в Чернобыльской зоне. 8 апреля ему объявили подозрение из-за поджога.
13 апреля глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.
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Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.
Вечером 13 апреля в ГСЧС сообщили, что в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС пошел дождь, но прогнозировать, когда погасят пожар, пока рано.
Сказало гундосе зе-брехло в кубі !!!
Забрехалося так, що вже нема куди печатки ставити.
Продало маски і решту необхідних речей повивозило, а тепер сміє заявляти про те, що суспільство повинне бути в безпеці !
Гидота лицемірна.
Общество жаждет правды.