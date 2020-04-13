51 народный депутат подписал заявление в поддержку Чорновол с требованием уволить Бабикова, - Ирина Геращенко. ДОКУМЕНТ

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Депутаты поставили подписи под заявлением с требованием прекратить дискредитацию Революции достоинства и отправить в бывшего адвоката Януковича Александра Бабикова в отставку с должности замглавы ГБР.

Об этом народный депутат Ирина Геращенко написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Только 51 депутат решился поставить подпись под заявлением о репрессиях против Татьяны Черновол с требованием отставки адвоката Януковича Бабикова. Мы благодарим каждого, кто подписался, осознавая нашу общую ответственность остановить реванш", — написала она.

В тексте заявления сказано, что "уголовное дело против Татьяны Черновол — это попытка атаковать и перечеркнуть ценности, на которых держится наша независимость, это — вымогательство устроить русское судилище над всеми участниками Майдана, это — красноречивая признак реванша, это — очередное покушение на геополитический курс и исторический выбор Украины, на наше стремление отстоять независимость от Москвы, вступить в Европейский Союз и НАТО".

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Авторы заявления требуют, среди прочего, прекратить политические преследования участников Майдана, уволить Александра Бабикова с должности первого замдиректора ГБР и уволить сотрудников Госбюро и Генпрокуратуры, причастных к фабрикации дела против Татьяны Чорновол.

Среди подписавшихся под заявлением, помимо депутатов "ЕС", член депутатской группы "Доверие" Павел Бакунец, внефракционный депутат Оксана Савчук, депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин, 2 нардепа от "Слуги народа" — Святослав Юраш и Ирина Верещук и другие.

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10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

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Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.









