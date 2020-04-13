51 народный депутат подписал заявление в поддержку Чорновол с требованием уволить Бабикова, - Ирина Геращенко. ДОКУМЕНТ

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чорновол

Депутаты поставили подписи под заявлением с требованием прекратить дискредитацию Революции достоинства и отправить в бывшего адвоката Януковича Александра Бабикова в отставку с должности замглавы ГБР.

Об этом народный депутат Ирина Геращенко написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Только 51 депутат решился поставить подпись под заявлением о репрессиях против Татьяны Черновол с требованием отставки адвоката Януковича Бабикова. Мы благодарим каждого, кто подписался, осознавая нашу общую ответственность остановить реванш", — написала она.

В тексте заявления сказано, что "уголовное дело против Татьяны Черновол — это попытка атаковать и перечеркнуть ценности, на которых держится наша независимость, это — вымогательство устроить русское судилище над всеми участниками Майдана, это — красноречивая признак реванша, это — очередное покушение на геополитический курс и исторический выбор Украины, на наше стремление отстоять независимость от Москвы, вступить в Европейский Союз и НАТО".

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Авторы заявления требуют, среди прочего, прекратить политические преследования участников Майдана, уволить Александра Бабикова с должности первого замдиректора ГБР и уволить сотрудников Госбюро и Генпрокуратуры, причастных к фабрикации дела против Татьяны Чорновол.

Среди подписавшихся под заявлением, помимо депутатов "ЕС", член депутатской группы "Доверие" Павел Бакунец, внефракционный депутат Оксана Савчук, депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин, 2 нардепа от "Слуги народа" — Святослав Юраш и Ирина Верещук и другие.

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10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

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Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.

51 народный депутат подписал заявление в поддержку Чорновол с требованием уволить Бабикова, - Ирина Геращенко 01
51 народный депутат подписал заявление в поддержку Чорновол с требованием уволить Бабикова, - Ирина Геращенко 02
51 народный депутат подписал заявление в поддержку Чорновол с требованием уволить Бабикова, - Ирина Геращенко 03
51 народный депутат подписал заявление в поддержку Чорновол с требованием уволить Бабикова, - Ирина Геращенко 04
51 народный депутат подписал заявление в поддержку Чорновол с требованием уволить Бабикова, - Ирина Геращенко 05

Подозрение Чорновол
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Топ комментарии
+12 Шрек Баблокат
поддерживаю Черновол!. Бибикова на костер!
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14.04.2020 00:07
+10 Mykhailo Stepanov
Бабикова не просто уволить, а посадить за граты!
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14.04.2020 00:04
+10 саша паламарчук
Вы очень жестоки, просто его ломами забить нафиг и все.
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14.04.2020 00:05
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