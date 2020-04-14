Угроза растет, мы потеряли двух пациентов, в сутки поступают по 17 человек, - главврач Александровской больницы Антоненко

Об этом написала в Фейсбуке главврач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко, информирует Цензор.НЕТ.
Она отметила, что сейчас в инфекционном отделении больницы находятся 74 пациента. У 49 из них подтвердили коронавирус, у 19 — подозрения, 61 поставлен диагноз "пневмония". Три человека находятся в реанимации, один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
"Мы потеряли двух пациентов — это мужчины в возрасте 48 и 74 года. Оба поступили в крайне тяжелом состоянии, с двусторонней полисегментарной тотальной пневмонией, сразу были доставлены в отделение реанимации и подключены к ИВЛ. Пациент 48 лет был подключен к аппарату ЭКМО. Врачи пытались вернуть его к жизни более двух недель. За пациента 74 лет мы боролись в течение недели. Он имел серьезные сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы", — написала Антоненко.
Читайте на Цензор.НЕТ: От коронавируса скончался 40-летний монах Почаевской лавры, - Вятрович
По словам главврача, в последнюю неделю ситуация ухудшается.
"Наблюдается тенденция увеличения количества госпитализированных больных в инфекционные отделения от 10 до 17 в сутки. Все средней и тяжелой степени тяжести", — написала Антоненко.
"Не исключаем, что в ближайшее время у нас может быть пик заболевания, особенно после Пасхальных праздников, учитывая большое количество инфицированных священников и, вероятно, прихожан", — добавила она.
Главврач призвала украинцев сохранять спокойствие, беречь себя и сидеть дома.
Также на Цензор.НЕТ: Пришвартованный в Одессе санитарный катер "Сокаль" подготовили для больных COVID-19. ФОТОрепортаж
Если 90 только попов зараженных...Заполнятся быстро все инфекционки.
Куда будут класть дальше??
Надо бы брать пример с Греции, где приказом главного санитарного врача закрыты все церкви, а если священники пытаются что-то проводить на улице, их арестовывает полиция.
Там сейчас самый главный человек в стране санитарный врач и все остальные ветви власти и полиция выполняют его указания.
По заболеваемости Ковидом Греция самая спокойная страна в Европе.