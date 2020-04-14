Если люди массово пойдут на Пасху в церковь, это сведет на нет все достижения карантина, - Ляшко

831

Сил полиции и эпидемиологов не хватит, чтобы "закрыть все храмы и закрыть всех людей". Рассчитывать приходится только на сознательность людей. От того, как украинцы проведут Пасху, будет зависеть снятие карантина.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал в эфире канала ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы общались с Советом церквей, мы говорили со всеми главами церквей о том, нужно сделать все возможное, чтобы избежать массовых скоплений. Данные, которые у нас есть, говорят, что не так много было нарушений в церквях. Были единичные нарушения, когда верующих допустили в сами храмы, но в большинстве случаев украинцы собирались возле храмов, и были массовые скопления людей. Это приводит к тому, что были тесные контакты. И это может привести к тому, что будет всплеск заболеваемости COVID-19", — сказал Ляшко.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Киево-Печерской лавре умер еще один монах, COVID-19 потвердили у митрополита Павла, - СМИ

Ляшко призвал украинцев отпраздновать Пасху дома, не нарушая карантина.

"Не хватит никаких сил ни полиции, ни эпидемиологов, чтобы закрыть все храмы и закрыть всех людей. Мы рассчитываем на сознательность людей. Еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома, все религиозные обряды провести дома, ведь так легко разрушить в конце карантинных мероприятий все то, чего мы достигли, а мы достигли много чего", — сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Пусть люди едят свои шашлыки, может, это последний сезон в их жизни, - мэр Николаева Сенкевич призвал оставаться дома на Пасху. ВИДЕО

Ляшко подчеркнул, что решение о выходе из карантина будет приниматься по ситуации, которая сложится на 24 апреля.

"Маркерная точка — это 24 апреля, дата , которая нам покажет ситуацию, это как раз 5–7 день после Пасхи, мы увидим есть ли у нас всплеск после празднования этого праздника" — сказал он.

Ляшко отметил что в настоящее время Украина уже может проводить около 30 тыс. тестов в неделю, при необходимости это количество может быть увеличено.

Читайте также: Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин. Там уже более 90 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, - Кличко. ВИДЕО

При этом мощности системы здравоохранения могут позволить не более 3,5 тыс. одновременного пребывания пациентов с разными заболеваниями в отделения интенсивной терапии.