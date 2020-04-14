За "спасибо Путину" платят 200 евро: итальянцам предлагают заработать на видео с благодарностями России, - La Repubblica

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Живущие в Италии россияне предлагают своим знакомым итальянцам рассказать в соцсетях, как они благодарны России и Путину за гуманитарную помощь. За видео платят 200 евро, за текст — меньше.

Об этом пишет итальянская газета La Repubblica, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, россияне рассылают предложение знакомым через WhatsApp. В тексте указано, что всего нужно около 15 итальянцев, которые поблагодарили бы Россию и Путина за помощь в борьбе с коронавирусом. А заказчиком выступает некое российское СМИ.

Благодарности итальянцам предлагают размещать в Twitter, Facebook или Instagram. За видео якобы готовы заплатить 200 евро, за фотоотчет или просто текст — меньше.

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К предложению, которое рассылают в WhatsApp, прикреплено короткое видео из соцсети TikTok — образец того, что нужно сделать. La Repubblica смогла связаться с итальянской девушкой, которая в нем снялась. И та призналась, что действительно сделала это за деньги. Только заплатили не ей, а ее бойфренду, и не 200, а всего 20 евро.

Посольство РФ в Италии заявляет, что это провокация. По словам российских дипломатов, им не нужны проплаченные благодарности, ведь они и так каждый день получают сотни звонков, писем и искренним "спасибо" от простых итальянцев.

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