Голосование за изменения в бюджет подтвердило, что в Раде есть большинство, - Разумков

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Председатель ВР Дмитрий Разумков считает, что результаты голосования за изменения в Госбюджет на 2020 год засвидетельствовали существование большинства, вопреки прогнозам раскола во фракции "Слуга народа". Закон поддержали 226 депутатов.

Об этом он заявил в эфире телеканале ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Если говорить о том, что что-то сломалось, сегодня голосование за бюджет было прямым подтверждением: 226 голосов. И давайте не забывать, что два представителя политической партии "Слуга народа" являются внефракционными и находятся в президиуме Верховной Рады... И я думаю, что мне сегодня точно можно говорить о том, что большинство есть, и я могу это большинство показать даже по количеству депутатов, входящих во фракцию "Слуга народа", - отметил Разумков.

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Ранее депутат "Слуга народа" Егор Чернев раскритиковал своих коллег, не желающих поддерживать законопроект о запрете возврата национализированных банков бывшим владельцам.

В ответ глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что раскола в политсиле нет, а все ее члены живут в Украине.

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко также заявлял об отсутствии раскола во фракции.

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