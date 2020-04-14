У переболевших COVID-19 может не возникать иммунитет, - ВОЗ

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коронавирус

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет о возможном рецидиве коронавирусной болезни COVID-19 у ранее заболевших. Она не исключает, что в их организме может не быть антител для новой борьбы с инфекцией.

Об этом заявили исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан и ведущий специалист ВОЗ по Covid-19 Мария ван Керкхове, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на американский телеканал CNBC.

"Что касается выздоровления и повторного заражения COVID-19, то у нас, я считаю, нет ответа на этот вопрос. Это на данный момент неизвестно", — сказал Майкл Райан.

В свою очередь, ван Керкхове рассказала о данных проведенного в Шанхае исследования, которое показало, что у части излечившихся пациентов антитела не отвечали в то время, как у других уровень их ответа был высок.

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Она отметила, что это не означает наличие иммунитета к повторному заражению COVID-19 у второй части обследованных.

По ее словам, необходимо обследовать больше выздоровевших от COVID-19, чтобы понять, создается ли у переболевших иммунитет, и как долго он может защищать человека.

Коронавирус и карантин
ВОЗ карантин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+6 XENOmorph X e9763c3a
ВОЗ наганяє паніку.Постійно якісь протилежні заяви.
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14.04.2020 02:09
+5 Ali Hasan
Для чого ВОЗ оприлюднює те, що досконало не вивчили?
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14.04.2020 02:01
+5 Червоно-Чорний
Готує до найгіршого-бо зганьбився ВОЗ разом з ООН-довірившись китайському брехливому дракону.
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14.04.2020 02:09
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