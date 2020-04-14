Враг за сутки 7 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет. Бойцы ВСУ сдержали оборону и дали достойный отпор агрессору, - штаб

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13 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, в очередной раз нарушая взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, семь раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, в течение суток противник открывал огонь из 82-мм минометов, которые согласно минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для прекращения вражеских обстрелов украинские защитники успешно применили дежурные огневые средства и сохранили контроль над ситуацией в регионе.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз открывал огонь по подразделениям Объединенных сил.

"По защитникам Широкино враг с направления населенного пункта Саханка выпустил шесть мин калибра 82 мм.

Позиции Объединенных сил у Песков противник с направления населенного пункта Веселое обстрелял из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Против наших защитников рядом с Павлополем, Красногоровкой и Тарамчуком оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра.

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В районе Опытного украинские военнослужащие зафиксировали обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Подразделения Объединенных сил безотлагательно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил рядом с селом Крымское.

"Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов 13 апреля не было.

За прошедшие сутки наши защитники, удерживая оборону, действовали решительно и дали вражеским подразделениям достойный отпор. Любые преступные попытки вооруженных формирований РФ обострить ситуацию в районе операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил с помощью имеющихся огневых средств", - сообщили в пресс-центре ОС.

По предварительным данным разведки, 13 апреля украинские военнослужащие отправили на лечение с ранениями различной степени тяжести не менее двух российских наемников.

Также сообщается, что с начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупационные войска уже дважды нарушили режим прекращения огня: "Противник из станковых противотанковых гранатометов обстрелял наши позиции возле Авдеевки, а из пулеметов крупного калибра - рядом с Красногоровкой. В ответ украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего вражеские провокации прекратились".

"Потерь среди наших защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в штабе.



