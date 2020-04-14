Тушение пожара в Зоне отчуждения продолжается 11-е сутки: очаги возгорания наблюдаются в 4 лесничествах, - ГСЧС

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чернобыль

К тушению пожаров в Зоне отчуждения привлечены 415 человек и 98 единиц техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 14 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Детяткивского, Паришивского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами. К тушению пожаров привлечены 415 человек и 98 единиц техники, из них от ГСЧС 321 человек личного состава и 66 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГСЧС, которыми 13 апреля осуществлены 227 сбросов - 538 т воды)", - сообщили в ГСЧС.

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Пожары в зоне ЧАЭС
пожар Чернобыль Зона отчуждения ГСЧС
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Топ комментарии
+8 Oljik
Складається таке враження, що до чого не прикладаються зелені ручки - то пожежа, то розвал, то ще якийсь форс-мажор. Це було передбачувано, але не для всіх. Отож маємо результат свого вибору.
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14.04.2020 09:08
+5 Oljik
На Вашому місці актуальніше помовчати.
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14.04.2020 09:10
+4 ggl chrm
"Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей, посетителей и превратим Зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины: без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим. Сделаем это вместе, вместе с вами". Чей лозунг? Зебилье, как думаете? Угадайте с трех раз. Нет, учитывая уровень развития, трех может не хватить. Но хоть с десятой попытки может что-то у вас выйдет.
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14.04.2020 08:54
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