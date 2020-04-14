Вскоре в Украине станет возможным лечение коронавируса на основе плазмы тех, кто выздоровел, - врач-инфекционист Голубовская

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В ближайшее время в Украине станет возможным лечение COVID-19 на основе плазмы тех, кто выздоровел.

Об этом написала на своей странице в Facebook врач-инфекционист Ольга Голубовская, передает Цензор.НЕТ.

"С нуля приходится делать все - учиться правильно вести больных согласно нашему основному принципу "не навреди", анализировать свой и весь мировой опыт, внедрять новые инструментальные методы диагностики в практику, чтобы улучшить качество оказания медицинской помощи и тем самым предотвратить необходимость в крайних малоэффективных мерах, читать лекции, писать статьи, нормативные документы для того, чтобы научить и защитить наших докторов и т.д.", - написала она.

Кроме того, она добавила, что вскоре в Украине станет доступным лечение коронавира на основе плазмы тех, кто выздоровел: "У меня, друзья, есть для вас замечательная новость - скоро у нас будет возможность детекции антител у переболевших COVID-19 методом ИФА и, значит, мы сможем быстро расширить наши терапевтические возможности для тяжелых больных плазмой реконвалесцентов ....И я очень рада, что это будут наши, украинские тест-системы... Так что идём в ногу со временем и сделаем все, чтобы мы с вами пережили это тяжелое время с минимальными потерями".

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"Спасибо всем тем, кто рядом. Вместе - мы сила", - добавила Голубовская.