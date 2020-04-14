Ношение масок станет новой реальностью. Вирус еще долго будет преследовать человечество, - ВОЗ

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Ношение медицинских масок должно войти в обыденность и станет новой реальностью для человечества из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом рассказал в интервью ВВС специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро.

По его словам, хотя и нет доказательств того, что маски снижают риск заражения, однако они дают уверенность миллионам людей в защите на время, пока не будет найдена вакцина от коронавируса.

"Я уверен, что некоторая форма защиты лица станет нормой, не в последнюю очередь, чтобы успокоить людей", - добавил Набарро, подчеркнув, что люди должны привыкнуть к новому образу жизни после пандемии.

"Да, мы должны будем носить маски. Да, должно быть больше физического дистанцирования. Да, мы должны защищать уязвимых".

По мере того как ежедневно погибают тысячи людей из-за болезни COVID-19, вызванной коронавирусом, доктор Набарро сказал, что вирус будет остановлен, когда станет известно, как он себя ведет.

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"Самое главное, мы все должны научиться прерывать передачу", - сказал он.

"Это революция. Как это случилось, когда в 1850 году было обнаружено, что грязная вода стала источником холеры. Или, может быть, как и 25 лет назад, мы все узнали о ВИЧ/СПИДе и его связи с сексом. Мы изменились, адаптировались и научились жить с этими новыми реалиями. Мы также должны смириться с новой реальностью жизни с COVID-19".

Во всем мире зарегистрировано более 1,9 млн случаев коронавируса и почти 115 тысяч случаев смерти. Доктор Набарро не ожидает, что коронавирус полностью исчезнет, пока не будет разработана вакцина, и это сокрушает надежды на возобновление нормальной жизни.

"Мы думаем, что это будет вирус, который будет еще долго преследовать человеческую расу, пока мы все не сможем получить вакцину, чтобы защитить нас", - сказал он в интервью NBC.

Набарро добавил, что новый коронавирус, похоже, не ведет себя как грипп, вызывая болезнь "волнами", но представляет собой постоянную угрозу. Есть опасения, что коронавирус вызовет вторую волну инфекций, но в результате будут ослаблены меры по блокировке и возобновится локальная передача. Реагирует ли сам коронавирус на сезонные изменения погоды - как, например, грипп - еще неизвестно. Но некоторые эксперты надеются, что он будет подавлен теплой температурой.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила о том, что ношение маски может навредить, так как человек ослабевает бдительность и игнорирует другие меры защиты, которые являются не менее важными, такие как соблюдение дистанции и защита кожных покровов. Вуйнович предостерегла от неправильного ношения медицинских изделий. Так, маска не должна быть мокрой, иначе человек становится разносчиком инфекции. Их необходимо менять каждые 2 часа.

В заключение Вуйнович отметила, что маска нужна тем, кто непосредственно контактирует с больными и людям в толпе. Причем, расстояние в метр для последних никто не отменял.