Общественное место: Кабмин объяснил, где нужно носить медицинскую маску. СПИСОК

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Общественное место: Кабмин объяснил, где нужно носить медицинскую маску. СПИСОК

Кабинет Министров объяснил, что считается общественным местом и где украинцам нужно носить медицинскую маску или респиратор для предотвращения распространения COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Общественное место - это часть (части) любого здания, сооружения, которое доступно или открыто для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы", - говорится в сообщении.

Также это:

- лифты и таксофоны;
- помещения и территории учреждений здравоохранения;
- помещения и территории учебных заведений;
- детские площадки;
- помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта;
- подъезды жилых домов;
- подземные переходы;
- транспорт общего пользования, используемого для перевозки пассажиров;
- помещения заведений ресторанного хозяйства; помещения объектов культурного назначения;
- помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;
- стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств и тому подобное.

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Опосредованно общественные места также определяются в статье 178 Кодекса:

- улицы;
- закрытые спортивные сооружения;
- скверы, парки;
- все виды общественного транспорта (включая транспорт международного сообщения).

Отмечается, что перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти.

В частности, в Киеве к ним отнесли остановки общественного транспорта и 50-метровую зону вокруг них, церкви и 50-метровую зону вокруг них; заведения торговли закрытого и открытого типов, в частности торговые ряды и рынки; кинотеатры и прилегающая к ним территория и тому подобное.

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Коронавирус и карантин
Кабмин карантин маска COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+14 Дмитрий Ч
Могли сказать проще: "общественное место", это все за пределами вашей квартиры
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14.04.2020 09:48
+11 valentyna 7f6f0f14
маски должны носить только группы риска и то на свое усмотрение. Навязывать и делать с этого закон и есть противозаконно. Ровно как жесткий карантин при котором возникает много других проблем, как финансовых так и бытовых. Лечим одно а калечим все
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14.04.2020 09:48
+6 Кирилл Лещенко
это для них слишком честно.
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14.04.2020 09:51
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