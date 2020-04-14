Беларусь не фиксирует рост уровня радиации из-за пожаров в зоне ЧАЭС

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В Беларуси на фоне пожаров в зоне ЧАЭС сохраняется стабильная радиационная обстановка.

Об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, передает Цензор.НЕТ.

"В период с 4 апреля 2020 года по настоящее время радиационная обстановка на территории Брестской и Гомельской областей, как и в целом по стране, остается стабильной, превышений радиационных параметров не зафиксировано", - сообщили в Белгидромете.

В ведомстве заявили, что 4 - 12 апреля на территории Беларуси преобладал западный/северо-западный перенос воздушных масс, 13 апреля - южный.

"По данным стационарных пунктов наблюдений радиационного мониторинга атмосферного воздуха и пунктов измерения автоматизированной системы контроля радиационной обстановки, расположенной в зоне влияния Чернобыльской АЭС и Ривненской АЭС, превышений мощности дозы гамма-излучения над установившимися многолетними значениями не выявлено. Уровни мощности дозы гамма-излучения, уровни суммарной бета-активности и содержания цезия-137 в пробах атмосферного воздуха соответствовали установившимся многолетним значениям", - подчеркнули в ведомстве.

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Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

6 апреля в полиции Киевщины сообщили, что задержали 27-летнего жителя села Раговка, который вызвал пожар в Чернобыльской зоне. 8 апреля ему объявили о подозрении в поджоге.

13 апреля глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.

Вечером 13 апреля в ГСЧС сообщили, что в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС пошел дождь, но прогнозировать, когда погасят пожар, пока рано.