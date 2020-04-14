Украина ничего не выделила на поддержку своей экономики в условиях пандемии, - экс-нардеп Котвицкий об изменениях в Госбюджет-2020

614

Польша выделила на поддержку своей экономики 46 млрд долл., Франция - 321 млрд долл., Германия - 802 млрд долл., США - 2,2 триллионх долл.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-нардеп Игорь Котвицкий, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, принятые сегодня (13 апреля. - Ред.) Верховной Радой Украины изменения в бюджет, не очень похожи на план борьбы с коронавирусом и его последствиями. Это скорее похоже на не очень удачное латание дыр и учета неотвратимо негативных тенденций в экономике", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада утвердила изменения в Госбюджет-2020 (обновлено)

"Доходы государственного бюджета сокращены на 11% - до 975 800 000 000 грн, расходы выросли на 7% - на (82 400 000 000) - до 1 266 000 000 000 грн. При этом, поступления от сборов и налогов сократятся на 143 млрд грн, за счет снижения внутренних налогов и НДС по импорту. На фонд борьбы с эпидемией выделены только +64 670 000 000 грн, вместо 97 млрд, анонсированных Кабмином ранее. Но хуже всего при этом то, что в изменениях в бюджет вообще не учтена борьба с экономическими последствиями эпидемии. Например, соседняя Польша выделила на поддержку своей экономики 46 млрд долл., Франция - 321 млрд долл., Германия 802 млрд долл. О 2,2 триллионах долларов, выделенных в США, лучше даже не вспоминать. Украина выделила 0", - акцентировал экс-нардеп.

"Что это значит?! К большому сожалению, очередные проблемы для Украины и ее народа. Отечественная экономика находится в рецессии, которая углубляется ежемесячно. Эпидемия и карантин наносят дополнительный сокрушительный удар. Это статистика и факты. Зато у меня складывается такое ощущение, что экономический блок правительства просто отказывается замечать и учитывать в своей деятельности экономические проблемы. Но в этом и заключается одна из его основных задач - управлять экономикой и обеспечивать ее рост. Украина находится в таком положении, когда без системных усилий государства, экономический кризис не одолеть. Но для этого нужно осознать всю глубину проблем и предложить план или стратегию их решения. Это должно сделать именно Правительство, а не эксперты или депутаты", - резюмировал Котвицкий.





