"Может тогда с президентом тоже так? И с депутатами?" - нардеп "Батькивщины" Белькова о предложении Арахамии давать министрам испытательный срок

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"Может тогда с президентом тоже так? И с депутатами?" - нардеп "Батькивщины" Белькова о предложении Арахамии давать министрам испытательный срок

Нардеп "Батькивщины" Ольга Белькова критически отреагировала на предложение председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии давать врио министров испытательный срок, а уже после голосовать за них в Раде.

Об этом она написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ

"Так может тогда и с президентом тоже так? И с депутатами? Назначили, но и.о., не понравилось, сняли", - предложила она.

Ранее Арахамия заявил: "Есть предложение на уровне Кабмина - делать испытательный срок на должности, а потом выносить в парламент".

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Может тогда с президентом тоже так? И с депутатами? - нардеп Батькивщины Белькова о предложении Арахамии давать министрам испытательный срок 01

Новый Кабмин
Кабмин Арахамия Белькова
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Топ комментарии
+12 Kolja Stambulskij
А ведь и правда...ну зачем испытательный....Сразу срок давать
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14.04.2020 11:07
+8 Максим Шевченко 108b0d85
Хорошая идея! Зеленский и слуги испытательный срок не прошли. Пусть уходят.
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14.04.2020 11:11
+7 Прощай немытая раССея
Может тогда с президентом тоже так? И с депутатами ? - нардеп "Батькивщины" Белькова о предложении Арахамии давать министрам испытательный срок - Цензор.НЕТ 2132
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14.04.2020 11:07
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