"Может тогда с президентом тоже так? И с депутатами?" - нардеп "Батькивщины" Белькова о предложении Арахамии давать министрам испытательный срок

2338

Нардеп "Батькивщины" Ольга Белькова критически отреагировала на предложение председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии давать врио министров испытательный срок, а уже после голосовать за них в Раде.

Об этом она написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Так может тогда и с президентом тоже так? И с депутатами? Назначили, но и.о., не понравилось, сняли", - предложила она.

Ранее Арахамия заявил: "Есть предложение на уровне Кабмина - делать испытательный срок на должности, а потом выносить в парламент".

Читайте также: Большинство "слуг народа" не хотят дефолта, голоса для принятия законопроекта о банках есть, - Арахамия