Количество украинцев, считающих карантин слишком жестким, выросло вдвое за неделю - с 7% до 15%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

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пенсионеры,карантин

Почти 70% считают введеный карантин эффективным, четверть - дают противоположные оценки.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

61% опрошенных считают введенные властями меры по борьбе с коронавирусом оптимальными. 17% утверждают, что они слишком мягкие. 15% убеждены, что меры слишком жесткие.

За последние две недели уменьшилось количество тех, кто считает меры слишком мягкими (с 28 до 17%), в то же время возросло количество тех, кто считает их слишком жесткими (с 7 до 15%).

Почти 70% считают введеный карантин эффективным, четверть - дают противоположные оценки.

Более половины опрошенных заявили, что ограничили выход из дома в связи с карантином. Треть отметили, что соблюдают частичные ограничения. Лишь каждый десятый отметил, что не придерживается карантина. За последние две недели показатели не изменились. Чаще о полном самоограничении отмечали жители Запада и Центра, женщины и представители старшей возрастной группы.

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Количество украинцев, считающих карантин слишком жестким, выросло вдвое за неделю - с 7% до 15%, - опрос Рейтинга 01
Количество украинцев, считающих карантин слишком жестким, выросло вдвое за неделю - с 7% до 15%, - опрос Рейтинга 02
Количество украинцев, считающих карантин слишком жестким, выросло вдвое за неделю - с 7% до 15%, - опрос Рейтинга 03

Коронавирус и карантин
карантин опрос COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+6 Tolik Tom
сдыхать от короны, намного грустнее, попробуй 5 минут не подышать, поймёшь...
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14.04.2020 11:25
+5 aquarius580 .
Тю. Всего-то ? За Зеленского голосовали 73%, а не 85%.
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14.04.2020 11:26
+5 Rijal Stranger
Хочешь жить в концлагере - Раша, Китай и КНДР ждут тебя. А украинцы все еще остаются свободными людьми.
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14.04.2020 11:48
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