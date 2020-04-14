Среди 98 умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, 86% - лица старше 50 лет, - ЦОЗ

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В Украине среди всех 98 умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, преобладают мужчины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

"В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 98 человек, из них 47 женщин и 51 мужчина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%)", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время, на амбулаторном лечении находятся 1907 пациентов. Всего госпитализированы 1248 человек, из них 52 ребенка.

Как сообщалось ранее, на утро 14 апреля в Украине зафиксировано 270 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 3372, умерли 98 человек, 119 - выздоровели.



