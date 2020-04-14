Мы начали аудит системы здравоохранения, первые сигналы - тревожные, - глава Минздрава Степанов

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Мы начали аудит системы здравоохранения, первые сигналы - тревожные, - глава Минздрава Степанов

На прошлой неделе Министр здравоохранения Украины Максим Степанов инициировал аудит отечественной медицины. И хотя проверка еще продолжается, сигналы о состоянии медицинской системы Украины являются очень тревожными.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом глава ведомства Максим Степанов заявил на ежедневном брифинге в Минздраве.

"На прошлой неделе мы начали аудит всей системы здравоохранения Украины. По состоянию на сейчас могу сказать, что цифры, которые мы получаем, сигналы, которые мы получаем из регионов - тревожные", - отметил Максим Степанов.

Напомним, что с 1 апреля 2020 в Украине стартовал второй этап реформы системы здравоохранения. Он состоит в том, что практически все коммунальные медицинские учреждения (районные, городские, областные больницы) страны будут получать средства по прямому договору с НСЗУ. По состоянию на 1 апреля Национальная служба здоровья Украины подписала договоры с 1524 заведениями специализированной медицинской помощи.

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Топ комментарии
+14 Visitor
Так у нас везде сигналы тревожные, уже мир над нами смеётся. Западные партнёры так и сказали, что борьба с коррупцией только на бумаге.
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14.04.2020 11:39
+14 константен
Блятский цирк с гнусными клоунами и зебильными зрителями. Третий министр за квартал. И каждый со своим аудитом. Что же вы натворили...позор, война, дефолт и пандемия. И стыд от собственного гражданства страны победивших мудаков.
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14.04.2020 11:48
+10 Envoy
Сигналы тревожные ... В системе здравоохранения один сигнал - полная жопа .
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14.04.2020 11:40
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