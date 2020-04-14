51% украинцев поддерживает принятие "антиКоломойского закона", - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

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приват

Больше всего сторонников этих изменений среди самых старших опрошенных, сторонников партий "Европейская солидарность" и "Голос".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса социологической группы "Рейтинг".

40% опрошенных отметили, что знают о том, что недавно Верховная Рада в первом чтении проголосовала за закон о запрете возвращения национализированных банков их прежним хозяевам.

27% что-то слышали об этом, 31% - ничего об этом не знают.

51% опрошенных поддерживают этот закон, 17% - против, 32% - не смогли оценить. Больше всего сторонников этих изменений среди самых старших опрошенных, сторонников партий "Европейская солидарность" и "Голос".

Опрошенные чаще следят за новостями о ситуации о коронавирусе, чем за новостями о политике (72% против 43%).

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51% украинцев поддерживает принятие антиКоломойского закона, - опрос Рейтинга 01
51% украинцев поддерживает принятие антиКоломойского закона, - опрос Рейтинга 02
51% украинцев поддерживает принятие антиКоломойского закона, - опрос Рейтинга 03

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Топ комментарии
+20 Привет
А молодое зебилье разумеется против...причина проста...тупость..
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14.04.2020 11:40
+19 SANDY
може, ті, що не підтримують, скинуться по кілька штук зелених для своєї бабусі і закриємо цю тему?
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14.04.2020 11:40
+19 ptn hlo 428037f7
51% украинцев поддерживает принятие "антиКоломойского закона", - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2631
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14.04.2020 11:46
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