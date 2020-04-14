Один спасатель травмирован во время тушения пожара в зоне отчуждения: он госпитализирован, - ГСЧС

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Один спасатель во время тушения пожара получил травмы - с переломом ноги он сейчас в больнице.

Накануне в зоне ЧАЭС бушевали пожары, огонь достиг пригородов Припяти, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Вечером появились кадры затянутой дымом территории самой атомной станции.

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По данным ГСЧС один спасатель во время тушения пожара получил травмы - с переломом ноги он сейчас в больнице. Огонь, говорят спасатели, контролируют. Сегодня в помощь этому стал дождь.