Наиболее тяжкие статьи надуманны, за незаконное привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного лица придется отвечать, - Горбатюк о деле Чорновол

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Гибель сотрудника Партии регионов Владимира Захарова не была умышленным убийством. Он задохнулся от дыма, когда находился в здании, не имея возможности его покинуть. Поэтому, в частности, умышленное убийство, которое инкриминируют Татьяне Чорновол, надуманное.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал бывший руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

По его словам, то, что происходит сейчас с Чорновол, напоминает незаконное привлечение к ответственности майдановцев в 2013-2014 годах. Он уточнил, что не видел самого текста подозрения, предъявленного ей, но если исходить из тех фактов, которые собрало ранее Управление спецрасследований ГПУ, то говорить об умышленном убийстве или причинении тяжких телесных повреждений, нет оснований. Как и о том, что человека специально удерживали в здании в момент пожара.

"На мой взгляд, следователя и прокуроры выполняют незаконнье указания руководства ГБР. Это тот случай, когда есть признаки одного преступления – поджога – и это, по их мнению, позволяет инкриминировать массу других статей, что совершенно не отвечает действительности, не подтверждено материалами дела. Фактически такие действия являются незаконными. Ведь если подписывается подозрение и привлекается к ответственности заведомо невиновное лицо, то у тех, кто это делает наступает уголовная ответственность", - считает Сергей Горбатюк.

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Больше подробностей об этой ситуации, а также о том, какие последствия может повлечь дело Чорновол, он рассказал в интервью "Цензор.НЕТ", которое будет опубликовано в ближайшее время.

Напомним, 10 апреля экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин, Арсений Яценюк.