Испания ослабляет режим карантина: 300 тыс. человек вышли на работу в мадридском регионе

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Около 300 000 работников, не имеющих отношение к экстренным службам, вышли на работу в понедельник в мадридском регионе Испании после решения властей начать ослабление мер по сдерживанию распространения коронавируса.

Об этом сообщил CNN представитель местной власти, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сняты лишь некоторые ограничения, чтобы позволить тем, кто не может работать из дома, например, работникам строительной и производственной отраслей, выполнять их задачи.

Однако магазины, бары, рестораны и другие подобные заведения остаются закрытыми.

В качестве привентивных мер, полиция раздает защитные маски на станциях метро и в других транспортных узлах, напоминая о социальном дистанцировании и регулярном мытье рук.

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Напомним, что Испания на сегодня занимает второе место в мире после по количеству зараженных и третье - по числу умерших от коронавируса.

Коронавирус и карантин
Испания карантин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+7 Ernst List
Опасность умереть от голода или съехать в Великую Депрессию с миллионами людей без средств к существованию выше чем опасность от КОВИД-19. От него защищают в большинстве случаев простые правила гигиены и социальная дистанция.
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14.04.2020 12:10
+5 Эдуард Силенко
Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше до РАБоти...
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14.04.2020 12:02
+4 Эдуард Силенко
Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше до РАБоти...
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14.04.2020 12:11
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