Испания ослабляет режим карантина: 300 тыс. человек вышли на работу в мадридском регионе

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Около 300 000 работников, не имеющих отношение к экстренным службам, вышли на работу в понедельник в мадридском регионе Испании после решения властей начать ослабление мер по сдерживанию распространения коронавируса.

Об этом сообщил CNN представитель местной власти, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сняты лишь некоторые ограничения, чтобы позволить тем, кто не может работать из дома, например, работникам строительной и производственной отраслей, выполнять их задачи.

Однако магазины, бары, рестораны и другие подобные заведения остаются закрытыми.

В качестве привентивных мер, полиция раздает защитные маски на станциях метро и в других транспортных узлах, напоминая о социальном дистанцировании и регулярном мытье рук.

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Напомним, что Испания на сегодня занимает второе место в мире после по количеству зараженных и третье - по числу умерших от коронавируса.