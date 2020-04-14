Рейтинг партий: "Слуга народа" - 38,1%, ЕС - 15,4%, ОПЗЖ - 14,1%, "Батькивщина" - 9,1%, "Голос" - не проходит, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

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20% избирателей пока не определились со своим выбором.

Об этом говорится в исследовании "Рейтинга", передает Цензор.НЕТ.

"Лидером электоральных симпатий на выборах в Верховную Раду является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 38,1% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. 15,4% таких опрошенных готовы поддержать партию "Европейская Солидарность", 14,1% - партию "Оппозиционная платформа - За життя", 9,1% - партию "Батькивщина". Рейтинг других политических сил - ниже 4%. Тех, кто не определился с выбором - около 20%", - говорится в исследовании.

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