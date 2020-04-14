56 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 551 заболевший, - Кличко

7896

За минувшие сутки заболевание коронавирусом подтвердили еще у 56 киевлян. Один случай - летальный. Всего в Киеве уже 551 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось за минувшие сутки еще на 56 человек. Из них 5 медиков. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, - еще один летальный случай. Всего в Киеве уже 551 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - отметил Кличко.

Среди киевлян, которые заболели: 26 женщин в возрасте от 26 до 74 лет и 24 мужчины - от 21 до 82 лет. Также заболели шесть детей - три девочки и три мальчика в возрасте от трех до семи лет. В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Среди 98 умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, 86% - лица старше 50 лет, - ЦОЗ

"Отмечу, что из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, еще два в Киево-Печерской Лавре. А также летальный случай, о котором я сказал, - это монах Почаевской Лавры, который находился в Киево-Печерской Лавре и был госпитализирован ранее оттуда. Мужчине было 42 года", - подчеркнул Виталий Кличко.

Как сообщалось ранее, на утро 14 апреля в Украине зафиксировано 270 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 3372, умерли 98 человек, 119 - выздоровели.