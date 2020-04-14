Луценко не имел права менять подследственность дела о пожаре в офисе ПР, потому что является свидетелем, - ГБР

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Государственное бюро расследований сообщает, что экс-Генпрокурор Юрий Луценко немог принимать решений относительно расследования дел Майдана, поскольку он является свидетелем событий Революции Достоинства.

Об этом говорится в заявлении ГБР по делу Татьяны Чорновол, передает Цензор.НЕТ.

"Досудебное расследование по делу по факту убийства Захарова Владимира Константиновича, 1948 г.р., с 18.02.2014 по 15.11.2017 проводилось следователями МВД... После принятия Генеральным прокурором Луценко Ю. решения об изменении подследственности в указанном производстве и передаче его в Департамент спецрасследований под руководством Горбатюка С. следственные действия в производстве не проводились. Сообщение Луценко Ю. о его личном присутствии во время событий, связанных с поджогом офиса "Партии регионов", указывает на незаконность принятия им процессуальных решений в этом производстве, где он является свидетелем и может свидетельствовать о конфликте интересов при принятии решения об изменении подследственности в уголовном производстве", - завили в ГБР.

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