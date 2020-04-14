Чорновол: "Венедиктова умывает руки и перекладывает ответственность за заключение под стражу на Портнова"

Об этом она сообщила на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Вовк - судья Портнова. Вы верите, что не будет заключения под стражу?", - говорится в сообщении.
"Ситуация, на самом деле, следующая: Венедиктова умывает руки и перекладывает ответственность за заключение под стражу на Портнова. Судья имеет полное право на жесткую санкцию, тем более, что статья серьезная и ответственность - "вышка". Разве что поддержка испугает...", - добавила она.
Это очень большая ошибка!!!..
Уроки Майдану їх нічому не навчили, тому що революція не була доведена до логічного завершення - фізичного знищення ворогів.
Ну що ж, раніше розпочнему, раніше закінчемо..