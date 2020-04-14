Чорновол: "Венедиктова умывает руки и перекладывает ответственность за заключение под стражу на Портнова"

3894 36
Чорновол: "Венедиктова умывает руки и перекладывает ответственность за заключение под стражу на Портнова"

Экс-нардеп Татьяна Чорновол сомневается, что ее не возьмут под стражу.

Об этом она сообщила на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вовк - судья Портнова. Вы верите, что не будет заключения под стражу?", - говорится в сообщении.

"Ситуация, на самом деле, следующая: Венедиктова умывает руки и перекладывает ответственность за заключение под стражу на Портнова. Судья имеет полное право на жесткую санкцию, тем более, что статья серьезная и ответственность - "вышка". Разве что поддержка испугает...", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко не имел права менять подследственность дела о пожаре в офисе ПР, потому что является свидетелем, - ГБР

Чорновол: Венедиктова умывает руки и перекладывает ответственность за заключение под стражу на Портнова 01

Подозрение Чорновол
Портнов ПР Чорновол Татьяна евромайдан Вовк_Сергей ГБР Венедиктова
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17 Sergii Ustim
Все идет своим чередом, видать сильно подгорает у портянки, раз так суетится. Чем абсурднее будут их выбрыки, тем сильнее их будут бить, и Вовка этого и остальных. Обидеть Таню может каждый, не каждый сможет убежать...
показать весь комментарий
14.04.2020 13:06
+15 Шрек Баблокат
я думаю, что Зеленая власть поломает себе хребет, начиная репрессии против Майдановцев..
Это очень большая ошибка!!!..
показать весь комментарий
14.04.2020 13:06
+13 Вла
Схоже на те, що зюзікі разом з портняжкой вирішили качнути ситуацію.
Уроки Майдану їх нічому не навчили, тому що революція не була доведена до логічного завершення - фізичного знищення ворогів.
Ну що ж, раніше розпочнему, раніше закінчемо..
показать весь комментарий
14.04.2020 13:05
Смотреть комментарии