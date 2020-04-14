ОГП назначил проведение комплексной криминалистической экспертизы по катастрофе самолета МАУ и настаивает на создании международной следственной группы

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Офис Генерального прокурора активизирует досудебное расследование в уголовном производстве об уничтожении ракетой самолета рейса PS 752 Тегеран-Киев авиакомпании МАУ в небе над Ираном 8 января 2020 года, а также настаивает на создании международной следственной группы, что существенно бы ускорило и повысило оперативность расследования.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас прокуроры Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора назначили комплексную комиссионную криминалистическую экспертизу. Цель ее проведения - детализировать причины авиакатастрофы, выяснить обстоятельства попадания ракеты ТОР-М1.

Также в уголовном производстве будет анализироваться информация о рейсах, которые предшествовали вылету Боинга-737 из аэропорта Тегерана, планируется проведение ряда следственных и иных процессуальных действий.

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В то же время, до сих пор остается нерешенным вопрос о передаче украинской стороне бортовых самописцев, на которых может содержаться сверхважная информация.

Напомним, в результате авиакатастрофы погибло 176 гражданских лиц, среди которых 11 - украинцев.