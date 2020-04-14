Подозрение Чорновол - диверсионная кампания по сценарию Кремля, - нардепы "ЕС"

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Нардепы фракции "Европейская солидарность" под стенами ГБР, куда на допрос вызвали Татьяну Чорновол, призвали гражданское общество, демократические политические силы не оставаться равнодушными к преследованиям участников Майдана. Прикрываясь карантинными мероприятиями, власти начали активное наступление на достижения Революции Достоинства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

По словам Андрея Парубия, сейчас разворачивается информационно-диверсионная кампания, цель которой - убедить весь мир и украинцев, что на Майдане именно майдановцы атаковали правоохранительные органы, а те вынуждены были защищаться.

"Кремль и Российская Федерация пытаются убедить всех, что майдановцы являются преступниками, что в стране произошел государственный переворот. Это свидетельство того, что нынешняя власть и президент Зеленский, руководитель ГБР и генпрокурор сегодня выполняют сценарий, нарисованный за пределами Украины и задача его - дискредитация Майдана", - отметил Парубий.

"Каждый, кто сегодня нарушает закон, каждый, кто дискредитирует Майдан, каждый, кто хочет уничтожить права и свободы и волю к борьбе, - он получит ответ от всех украинцев. Так что бойтесь, потому что мы не боимся", - подчеркнула нардеп Федына.

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"Очевидно, что сегодняшние процессы - это месть за борьбу патриотов за свою страну, месть за борьбу против оккупации, месть за борьбу за независимость", - заявил нардеп Ахтем Чийгоз.

"Месть действительно продолжается, и мы видим это в деле Шеремета. Это Юля Кузьменко, Яна Дугар, Андрей Антоненко. Это волонтеры, добровольцы, майдановцы. Те дела, которые фабрикуются против них, в том числе, Татьяна Чорновол", - отметил нардеп Бондар.

Нардеп Алексей Гончаренко подчеркнул: "Прикрываясь эпидемией, прикрываясь карантином, власти прибегли к политическому мародерству и хотят уничтожить реальную единую оппозицию - это украинские патриотические силы. И расправа над Татьяной Чорновол это просто часть и знак предупреждения всем остальным - молчите, не ставьте свое слово против, не защищайте Украину. Этого не будет. Они этого не добьются".

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