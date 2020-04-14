Показания следователям ГБР давать не буду, чтобы не позволить привлекать других майдановцев по моим показаниям, - Чорновол

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Экс-нардеп Татьяна Чорновол заявила, что не будет давать показания следователям ГБР.

Об этом она заявила журналистам у стен ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Чорновол подчеркнула, что Россия пытается дискредитировать Майдан, пытается переписать историю Украины.

"Я иду на свой первый допрос. Мною принято решение идти по статье 63 Конституции Украины, которая дает мне возможность не давать показания. Я поджигала офис Партии регионов, чтобы отвлечь карателей от Мариинского парка, которые начали убивать активистов Майдана, да, я это делала. Но показания следователям я давать не буду, чтобы не дать возможность привлекать других майдановцев по моим показаниям", - заявила она.

Также Чорновол отметила, что человек в офисе Партии регионов погиб не из-за поджога.

"Человек погиб после того, как офис Партии регионов был занят силами "Беркута" и титушек. И даже после того, как приехала пожарная машина и потушила огонь", - объяснила она.

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10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.