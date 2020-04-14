Нардеп Фельдман предложил создать Национальную стратегию по поддержке бизнеса

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Народный депутат Украины Александр Фельдман направил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю письмо с предложениями по созданию с участием предпринимателей крупнейших торговых площадок Украины Национальной стратегии и Плана действий по поддержке бизнеса, задействованного в сфере торговли, предусматривающих четкие административные, экономические, законодательные и другие шаги для преодоления кризиса.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса, очень сильно ударил по национальной экономике в целом, так и каждой конкретной сфере по отдельности. Вчерашняя антикризисная корректировка бюджета это четко показала, при чем глубина назревающих процессов критически впечатляет уже сейчас. Сегодня в этих процессах оказались все: страдает как малый и средний, так и крупный бизнес. Большинство производств, предприятий всех сфер, торговых площадей не работает, арендодатели не получают арендную плату, а налоги платить обязаны, - заявил Александр Фельдман. - И, как свидетельствуют многочисленные обращения, поступающие мне от предпринимателей, введенные меры по поддержке бизнеса недостаточны и не удержат экономику страны, каждого предприятия и предпринимателя в наступивших кризисных условиях".

Как подчеркнул народный депутат, Украина должна стать международным торговым хабом, своеобразным ритейл-мостом между Западом и Востоком. Опорными площадками этого хаба могут стать крупные open-air торговые комплексы в Одессе, Харькове, Виннице и Хмельницком. Для развития этих площадок необходимо привлечь иностранных и отечественных инвесторов, ведущих операторов Marketplace и других возможных партнеров.