COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе. КАРТА

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Голосеевский - +3
- Дарницкий - +18
- Деснянский - +9
- Днепровский - +4
- Оболонский - +5
- Печерский - +7
- Подольский - +2
- Святошинский - +2
- Соломенский - +2
- Шевченковский - +4
Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 164. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 58 случаев коронавируса, в Дарницком - 77, в Шевченковском - 60, Голосеевском - 43, Оболонском - 30, Подольском - 28, Днепровском - 36, Деснянском - 34.
Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Святошинском районе - 21.