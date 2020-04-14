Использование украинских самолетов "Мрия" и "Руслан" в борьбе с COVID-19 укрепляет сотрудничество НАТО с Киевом, - Столтенберг

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Использование украинских самолетов "Мрия" и "Руслан" в борьбе с COVID-19 укрепляет сотрудничество НАТО с Киевом, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО приветствует использование украинских самолетов "Мрия" и "Руслан" для стратегических перевозок медицинского оборудования в борьбе с пандемией коронавируса, что демонстрирует тесное сотрудничество союзников по Альянсу с Украиной.

"Я видел эти самолеты – они огромные, у них есть громадные возможности, и украинские самолеты демонстрируют, как НАТО работает с партнером – Украиной, чтобы обеспечить воздушные перевозки для союзников по НАТО", - сказал он во вторник в ходе видео-пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Пресс-конференция состоялась накануне внеочередного заседания министров обороны Северо-Атлантического Альянса, которое пройдет по защищенным каналам в формате видео-конференции, и которое было созвано по инициативе генсека в связи с пандемией COVID-19.

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Генсек подчеркнул, что союзники приветствуют тот факт, что у НАТО есть много партнеров. "Мы можем вместе стоять и реагировать на общие вызовы, каким является кризис COVID-19", - добавил он.

Столтенберг отметил, что приветствует тесное партнерство с Украиной. "Это (пандемия коронавируса. - Ред.) коснулось нас всех, это - общий вызов, на который мы должны реагировать сообща. Конечно, мы сейчас обсуждаем, как дальше мы можем усилить партнерство с Украиной, и Программа усиленных возможностей – один из элементов, в отношении которого сейчас идет обсуждение, поэтому мне еще рано делать выводы, но все, что мы делаем вместе, укрепляет партнерство между НАТО и Украиной", - уверен генсек Альянса.

Коронавирус и карантин
карантин НАТО самолет Столтенберг Мрия COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+10 Олександр Філіпов
А лучше бы так - "...Поставка американских танков укрепляет сотрудничество НАТО с Киевом...". Кремль пропоносил.

Использование украинских самолетов "Мрии" и "Руслана" в борьбе с COVID-19 укрепляет сотрудничество НАТО с Киевом, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1381
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14.04.2020 13:42
+3 nightly hawks
14 апреля 2020 года Варшавский аэропорт транслировал в прямом эфире приземление украинского гиганта Ан-225 "Мрия"

В варшавском аэропорту имени Шопена сел крупнейший грузовой самолет в мире Ан-225 "Мрия" с грузом медицинского назначения, необходимого для борьбы с коронавирусом.

Онлайн трансляцию прилета украинского самолета вел варшавский аэропорт.Мрия" прилетела в Варшаву с грузом: 7 млн медицинских масок типа Р2, несколько сотен тысяч защитных комбинезонов и несколько сотен тысяч защитных шлемов. Защитное медицинское снаряжение куплено польскими компаниями KGHM Polska Miedź S. A. i Lotos S. A.

Видео https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3005178-ukrainskaa-mria-saditsa-v-varsave.html
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14.04.2020 13:43
+2 Aleksandr Serdiuk 13d9984d
Использование украинских самолетов "Мрии" и "Руслана" в борьбе с COVID-19 укрепляет сотрудничество НАТО с Киевом, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3319
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14.04.2020 13:39
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