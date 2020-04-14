Если удастся пройти Пасху как можно с меньшим количеством заражений, сможем говорить об улучшении ситуации, - Зеленский

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Если удастся пройти Пасху как можно с меньшим количеством заражений, сможем говорить об улучшении ситуации, - Зеленский

Спад заражения COVID-19 зафиксирован на Тернопольщине.

Об этом шла речь на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

На совещании отмечалось, что зафиксирован спад заражения COVID-19 на Тернопольщине - в области, которая была среди лидеров по количеству инфицированных коронавирусом.

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"Если нам удастся пройти Пасху так, чтобы не было скоплений и чтобы поменьше людей заразились, мы сможем говорить об улучшении ситуации в Украине. Но до тех пор каждый украинец должен осознавать важность карантина", - подчеркнул президент.

Коронавирус и карантин
Зеленский карантин Пасха COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+23 Червоно-Чорний
Зебил-уйди по хорошему-не будет пожизненного.
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14.04.2020 13:43
+16 Igor V 184bb5c7
Чем быстрее Украина избавится от ЗЕдиота - тем быстрее страна восстановит экономику после рыгозеленовируса
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14.04.2020 13:45
+11 Ali Hasan
Що означає "как можно с меньшим количеством заражений"? Можна і мільйон визначити як "как можно с меньшим количеством заражений". Поки відомо, що з Києво-Печерської Лаври пішло багато хворих!
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14.04.2020 13:43
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