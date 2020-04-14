Если удастся пройти Пасху как можно с меньшим количеством заражений, сможем говорить об улучшении ситуации, - Зеленский

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Спад заражения COVID-19 зафиксирован на Тернопольщине.

Об этом шла речь на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

На совещании отмечалось, что зафиксирован спад заражения COVID-19 на Тернопольщине - в области, которая была среди лидеров по количеству инфицированных коронавирусом.

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"Если нам удастся пройти Пасху так, чтобы не было скоплений и чтобы поменьше людей заразились, мы сможем говорить об улучшении ситуации в Украине. Но до тех пор каждый украинец должен осознавать важность карантина", - подчеркнул президент.