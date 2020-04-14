"Укрпочта" готова трудоустроить как минимум 3 тыс. украинцев, - Криклий

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"Укрпочта" предлагает 3000 вакансий украинцам. Команда работает над расширением сервисов компании и готова привлекать людей к работе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Даже в условиях противодействия распространению вируса, которые повлияли на качество и привычный образ жизни - мы все равно движемся дальше и пытаемся позаботиться о тех, кто в этом нуждается больше всего. 3000 вакансий в Укрпочте и около 150 000 рабочих мест благодаря реализации программы Большая стройка - это только начало. Страна не останавливается", - отметил Криклий.

Уже сейчас "Укрпочта" предлагает вакансии:



• операторов;

• почтальона;

• начальников отделений;

• территориальных менеджеров;

• водителей;

• курьеров;

• сортировщиков;

• айтишников;

• аналитиков.

Отмечается, что после строительства новых сортировочных центров и внедрения новых услуг перечень вакансий будет расширен.

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