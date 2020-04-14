"Укрпочта" готова трудоустроить как минимум 3 тыс. украинцев, - Криклий

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"Укрпочта" готова трудоустроить как минимум 3 тыс. украинцев, - Криклий

"Укрпочта" предлагает 3000 вакансий украинцам. Команда работает над расширением сервисов компании и готова привлекать людей к работе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Даже в условиях противодействия распространению вируса, которые повлияли на качество и привычный образ жизни - мы все равно движемся дальше и пытаемся позаботиться о тех, кто в этом нуждается больше всего. 3000 вакансий в Укрпочте и около 150 000 рабочих мест благодаря реализации программы Большая стройка - это только начало. Страна не останавливается", - отметил Криклий.

Уже сейчас "Укрпочта" предлагает вакансии:

• операторов;
• почтальона;
• начальников отделений;
• территориальных менеджеров;
• водителей;
• курьеров;
• сортировщиков;
• айтишников;
• аналитиков.

Отмечается, что после строительства новых сортировочных центров и внедрения новых услуг перечень вакансий будет расширен.

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Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+12 Jane Doe 286fa149
4000 чистыми на руки, просто мечта для вернувшихся заробитчан))
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14.04.2020 13:43
+7 Alex Verbenko
А велосипеды будут выдавать? Почтальоны без велосипедов - злые почтальоны)
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14.04.2020 13:43
+4 Роман Григоров 63b79507
"Укрпочта" предлагает 3000 вакансий украинцам. Команда работает над расширением сервисов компании и готова привлекать людей к работе. Источник: https://censor.net.ua/n3188929

Журнали тепер будуть доставляти не три місяця, а тільки півтора ? "Укрпочта" готова трудоустроить как минимум 3 тыс. украинцев, - Криклий - Цензор.НЕТ 241

"Укрпочта" готова трудоустроить как минимум 3 тыс. украинцев, - Криклий - Цензор.НЕТ 477
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14.04.2020 13:43
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