"Укрпочта" готова трудоустроить как минимум 3 тыс. украинцев, - Криклий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Даже в условиях противодействия распространению вируса, которые повлияли на качество и привычный образ жизни - мы все равно движемся дальше и пытаемся позаботиться о тех, кто в этом нуждается больше всего. 3000 вакансий в Укрпочте и около 150 000 рабочих мест благодаря реализации программы Большая стройка - это только начало. Страна не останавливается", - отметил Криклий.
Уже сейчас "Укрпочта" предлагает вакансии:
• операторов;
• почтальона;
• начальников отделений;
• территориальных менеджеров;
• водителей;
• курьеров;
• сортировщиков;
• айтишников;
• аналитиков.
Отмечается, что после строительства новых сортировочных центров и внедрения новых услуг перечень вакансий будет расширен.
Журнали тепер будуть доставляти не три місяця, а тільки півтора ?