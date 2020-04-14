Комиссии вирусологов и пульмонологов проверят готовность больниц в регионах к приему больных COVID-19, - Степанов

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Комиссии вирусологов и пульмонологов проверят готовность больниц в регионах к приему больных COVID-19, - Степанов

В областях проверят готовность больниц к приему больных коронавирус и как выполняется протокол лечения таких больных.

Об этом шла речь на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, две комиссии - вирусологов и пульмонологов - проверят состояние обеспечения медицинскими средствами больниц в регионах и готовность медработников к приему больных. Также будет детально изучен каждый случай смерти, чтобы выяснить причины, особенно в областях, где уровень смертности очень высок.

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"Действительно, в некоторых областях количество смертей значительно выше, чем в других. Это настораживает. Возможно, нашим врачам в регионах надо чем-то помочь", - сказал Владимир Зеленский.

Коронавирус и карантин
Зеленский карантин смерть врачи лечение Степанов Максим COVID-19 коронавирус
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+2 wake up-UA
А місця для обсервації в прикордонних регіонах вже перевірили чи ще реєстр не склали? Комиссии вирусологов и пульмонологов проверят готовность больниц в регионах к приему больных Covid-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 5424
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14.04.2020 13:48
+2 Антип61
О, наконец-то началась подготовка к эпидемии. А раньше что за клоунада была, Зеля?
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14.04.2020 13:50
+2 Ali Hasan
Спочатку звільняють лікарів, знімають фінансування лікарень, а потім перевіряють лікарні щодо готовності приймати хворих на короновірус? Відомо як таких називають!
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14.04.2020 13:55
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