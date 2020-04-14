Японские депутаты урезают себе зарплату на 20%: деньги направят на преодоление кризиса

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Японские депутаты урезают себе зарплату на 20%: деньги направят на преодоление кризиса

Правящая партия Японии и оппозиция договорились во вторник о сокращении зарплаты законодателей на 20 процентов на протяжении года в рамках усилий по преодолению кризиса, вызванного коронавирусом.

Об этом сообщает Nippon, передает Цензор.НЕТ.

Договоренность была достигнута на встрече между Хироши Мориямой, главой парламента от правящей Либерально-демократической партии, и Джаном Азуми, главой оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии.

Ожидается, что как правящая, так и оппозиционная стороны согласуют план действий и внесут поправки в закон о зарплатах законодателей, чтобы начать снижение уже в следующем месяце.

Согласно закону, членам обеих палат Сейма, парламента Японии, платят 1 294 000 иен ($12,03 тыс.) в месяц. Сокращение на 20% уменьшит сумму до 1 035 200 иен ($9 627).

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Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+3 Mykhailo Stepanov
шепните об этом слугам
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14.04.2020 13:56
+3 Leo Leo 3a016601
А шо там Сережа Лещенко с Мустафой, специалисты широкого профиля?
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14.04.2020 14:03
+1 Скабичевский
Настоящие самураи, с четким понятием слова честь, а не наша быдловато-шитовская шобла из Рады.
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14.04.2020 14:10
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