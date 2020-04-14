Контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Контрразведка Службы безопасности Украины провела резонансную спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти. Так, сегодня был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"СБУ собрала достаточное количество доказательств, которые убедительно свидетельствуют - Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио- и видеозаписи", - говорится в сообщении.

"К сожалению, человек, который получил генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это - важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю Независимости", - заявил председатель СБ Украины Иван Баканов.

По его убеждению, это задержание - свидетельство того, что новые подходы в работе Службы дают свои весомые результаты.

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"Мы не просто делаем СБУ более эффективной, но и очищаем ее. Акцентируем внимание на контрразведке и вопросах государственной безопасности. И будем в дальнейшем защищать страну и выявлять предателей, независимо от того, какие должности они занимают", - подчеркнул Иван Баканов.

"Как свидетельствуют материалы дела, Валерий Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБ Украины, на самом деле находился на агентурной связи под псевдоним "Бобиль" у полковника ФСБ Игоря Егорова. Последний является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ - подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств. Следствие также обладает неоспоримыми доказательствами, что по заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тыс. долл. США и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших воинов спецподразделений. Подготовка к этим преступлениям четко зафиксирована в материалах дела", - рассказали в СБУ.















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"Кроме того, Валерий Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию о:

- обстоятельствах проведения отдельных тайных операций в районе АТО / ООС и задействованных в них сотрудниках;

- международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере национальной безопасности и обороны;

- сотрудниках руководящего звена Департамента контрразведки, оперативных подразделений СБ Украины и ЦСО "А", украинских разведывательных органов;

- подборе, изучении и привлечении офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ", - добавили в СБУ.

"Зафиксированы агентурные встречи на территории европейских стран: Егорова с Шайтанова и с другими гражданами Украины, которые были привлечены к выполнению задач российской спецслужбы", - акцентировали в ведомстве.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Проводятся обыски по месту жительства и временного пребывания Шайтанова, а также граждан Украины, подозреваемых в принадлежности к агентурному аппарату сотрудника ФСБ РФ Егорова. Устанавливаются обстоятельства их противоправной деятельности.

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"Отдельно следует отметить, что используя свое служебное положение Шайтанов получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров Службы. В ходе досудебного расследования будет определена их причастность к разглашению сведений с ограниченным доступом. Решается вопрос об объявлении Валерию Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.111 ( "Государственная измена") и ст. 258 ( "Террористический акт") Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. Процессуальное руководство по указанному уголовному производству осуществляется Офисом Генерального прокурора Украины", - резюмировали в СБУ.

























