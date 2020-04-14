Наемники РФ агитируют вступать в свои ряды мужчин, потерявших работу в России из-за карантина, - ГУР

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Российские оккупационные администрации активизировали агитацию местного населения с призывами до поступления на военную службу в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Об этом сообщает пресс-службу Минобороны, со ссылкой на данные ГУР, передает Цензор.НЕТ.

"Командование российских оккупационных войск пытается воспользоваться возвращением на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях мужчин призывного возраста, которые потеряли в России рабочие места в связи с введением карантинных мер", - говорится в сообщении.

Российские оккупационные администрации активизировали агитацию местного населения с призывами до поступления на военную службу в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

При этом, командиры российских передовых подразделений, у которых высокий некомплект личного состава, пытаются обеспечить первоочередность получения пополнения, мотивируя представителей военных комиссариатов "денежными вознаграждениями".

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