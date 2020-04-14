Пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован, тление потушат через несколько дней, - глава ГСЧС Чечеткин (обновлено)

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Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям понадобится еще несколько дней, чтобы потушить тление, которое осталось после пожара в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил Владимиру Зеленскому на ежедневном селекторном совещании под председательством Президента.

На вопрос Президента, когда именно остановится горение в Зоне отчуждения, Николай Чечеткин ответил, что пожара уже нет.

Владимиру Зеленскому также доложили, что накануне, после 16 часов произошло ухудшение ситуации из-за шквального ветра, в силу чего огонь было сложно контролировать. Поэтому ГСЧС направила большее количество техники и личного состава на ликвидацию пожара. Дождь, который прошел на территории, помог пожарным справиться с ситуацией быстрее.

"В целом вчера пожарная авиация совершила 227 вылетов, было использовано 500 тонн воды. Радиационный фон в Зоне отчуждения сохраняется в норме и не повышается", – сообщил Чечеткин.

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Одновременно с тушением пожара на территории Зоны отчуждения ГСЧС не допустила перехода огня на военные склады боеприпасов, объекты "Укрытие", "Вектор", распределительную электростанцию ЧАЭС и хранилище с радиоактивными отходами, добавил Чечеткин.

Национальная полиция сообщила, что накануне вблизи двух очагов пожара были задержаны поджигатели, проводятся следственные действия. Одного гражданина Украины подозревают в поджоге около семи гектаров сухостоя.

"Очень рад, что Верховная Рада вчера проголосовала за повышение штрафов за поджоги, уничтожение лесов. Это быстрая и правильная реакция власти на серьезные вызовы. Предыдущие штрафы в несколько тысяч гривен были слишком мизерным наказанием за такие серьезные преступления", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Отметим, ранее о ликвидации пожара в Зоне отчуждения сообщил временно исполняющий обязанности главы Госэконинспекции Егор Фирсов на своей странице в Facebook.

"Пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные которые есть у нас - в целом в норме", - написал он.

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Напомним, 13 апреля Верховная Рада на внеочередном заседании приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира)", который повышает штрафы за поджог лесов и зеленых насаждений в 20 раз.