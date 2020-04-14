Италия начала постепенное снятие карантинных ограничений: заработали прачечные, книжные лавки и магазины детской одежды

Об этом информирует CNN, передает Цензор.НЕТ.
Среди заведений, разрешенных к открытию, - книжные магазины, прачечные, канцелярские магазины и магазины одежды для младенцев и детей.
В то же время, как отмечается, некоторые регионы решили отложить снятие ограничений.
Правительство также расширило список разрешенных производственных операций, включая работы по лесному хозяйству, уход за ландшафтом и гидравлические работы. Производители компьютеров, бумаги и картона также могут возобновить производство.