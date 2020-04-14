Заседания Рады по "антиКоломойскому" законопроекту и по изменениям в регламент завтра не будет, - нардеп "Голоса" Железняк

1114

Нардеп "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что ожидается информация о следующей дате.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра заседание парламента не будет - ни по изменениям в Регламент, ни по "банковскому" закону. Ждем информацию о следующей дате) Весело)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что народные депутаты Верховной Рады предварительно договорились в среду, 15 апреля, собраться на еще одно внеочередное заседание, чтобы рассмотреть изменения в регламент работы парламента.

Планируется, что это ускорит рассмотрение законопроекта, который должен регулировать вопросы обанкротившихся и национализированных банков, более известного как "антиКоломойский". Об этом ранее заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Председатели фракций и руководство Рады собрались на заседание с участием Шмыгаля