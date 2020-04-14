МВФ "облегчил бремя задолженности" для 25 стран. Украины среди них нет. СПИСОК

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Исполнительный совет МВФ утвердил немедленное облегчение бремени задолженности 25 стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВФ.

Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) г-жа Кристалина Георгиева сделала следующее заявление: "Я рада сообщить, что сегодня наш Исполнительный совет утвердил немедленное облегчение бремени задолженности для 25 стран-членов МВФ в рамках пересмотренного механизма МВФ - Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф (ККРТ) - как часть ответных мер Фонда для содействия в преодолении последствий пандемии COVID-19.

Это решение предоставляет гранты нашим беднейшим и наиболее уязвимым государствам-членам для покрытия их долговых обязательств перед МВФ на начальном этапе в течение следующих шести месяцев и поможет им направить больше своих ограниченных финансовых ресурсов на оказание жизненно важной неотложной медицинской и другой помощи.

В настоящее время ККРТ может предоставить около 500 млн долларов США для облегчения обслуживания долга на основе грантов, включая недавнее обязательство Соединенного Королевства на сумму 185 млн долларов США, а также 100 млн долларов США, предоставленные Японией в виде ресурсов, немедленно доступных для использования. Другие страны, в том числе Китай и Нидерланды, также объявляют о значительных взносах. Я призываю других доноров оказать нам помощь в пополнении ресурсов Трастового фонда и в дальнейшем повышении нашей способности предоставлять дополнительное облегчение бремени задолженности в течение целых двух лет нашим беднейшим государствам-членам".

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Отмечается, что облегчение бремени задолженности сегодня предоставляется следующим странам: Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Коморские Острова, Йемен, Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы Острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, Центральноафриканская Республика и Чад.

Коронавирус и карантин
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+11 SANDY
МВФ не збирається фінансувати одну бородату пенсіонерку..... приймайте закон і буде вам щастя МВФ "облегчил бремя задолженности" для 25 стран. Украины среди них нет - Цензор.НЕТ 6711
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14.04.2020 15:05
+7 wake up-UA
МВФ "облегчил бремя задолженности" для 25 стран. Украины среди них нет - Цензор.НЕТ 9791
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14.04.2020 15:08
+5 Борменталь Незабаром
чиорт, про наш нигер забыли! наверное потому, что эпоха зубажыння закончилась с уходом Порошенко ))))
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14.04.2020 15:03
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