В Запорожье от коронавируса первая смерть: мужчина долго занимался самолечением

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коронавирус

В Запорожье от COVID-19 умер 65-летний мужчина, который долгое время занимался самолечением.

Об этом сообщил главный санитарный врач Запорожской области Роман Терехов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, второй летальный случай от COVID-19 в Запорожской области, произошел в Запорожье. Умер 65 летний мужчина, поступивший в отделение интенсивной терапии областной инфекционной больницы с пневмонией. В ходе исследования у него был выявлен COVID-19. Пациент был подключен к аппарату ИВЛ . Однако, из-за вирусных осложнений он умер.

Как подчеркнул Терехов, заболевший долгое время не обращался к медикам, и имея высокую температуру, самостоятельно лечился парацетамолом.

По данным ряда местных интернет-агентств , речь идет о директоре рынка Коммунарского района Запорожья.

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По ситуации на 14 апреля в г. Запорожье и в Запорожской области зафиксировано соответственно 43 и 89 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них в 31 случаев источники заражения не выявлены.

Коронавирус и карантин
Запорожье карантин смерть COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+8 Focus
Медицина старается максимально избегать госпитализации, даже если речь идет о тяжелых случаях. И когда ситуация доходит до крайней точки, спасать уже поздно.

Точно так же плохая медицина не способна быстрее ставить на ноги уже заболевших. Хотя Минздрав и написал в своих протоколах лечения самые современные препараты, но стоят они многие тысячи гривен и явно не по карману ни больницам, ни многим больным.
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14.04.2020 15:15
+6 Марина Лисицкая
"Обращайтесь как только температура будет выше 38 и в экстренных случаях."

"больной занимался самолечение-сам виноват".

Что семейный кроме парацитомола посоветует пока ещё нет 38, уже лекарства изобрели или они лечат это аж бегом?

Подонки, лишь бы себя выгородить.
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14.04.2020 15:18
+6 Вася Шевченко f77d76ba
то сидите дома и лечитесь парацетамолом...то ой...поздно обратился...
как понять эту эфемерную меру, когда уже можно или даже нужно обращаться ???
думаю директор рынка не бомжевал... и имел какие-то средства на лечение...
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14.04.2020 15:20
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