В Запорожье от коронавируса первая смерть: мужчина долго занимался самолечением

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В Запорожье от COVID-19 умер 65-летний мужчина, который долгое время занимался самолечением.

Об этом сообщил главный санитарный врач Запорожской области Роман Терехов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, второй летальный случай от COVID-19 в Запорожской области, произошел в Запорожье. Умер 65 летний мужчина, поступивший в отделение интенсивной терапии областной инфекционной больницы с пневмонией. В ходе исследования у него был выявлен COVID-19. Пациент был подключен к аппарату ИВЛ . Однако, из-за вирусных осложнений он умер.

Как подчеркнул Терехов, заболевший долгое время не обращался к медикам, и имея высокую температуру, самостоятельно лечился парацетамолом.

По данным ряда местных интернет-агентств , речь идет о директоре рынка Коммунарского района Запорожья.

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По ситуации на 14 апреля в г. Запорожье и в Запорожской области зафиксировано соответственно 43 и 89 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них в 31 случаев источники заражения не выявлены.