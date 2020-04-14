В Запорожье от коронавируса первая смерть: мужчина долго занимался самолечением

Об этом сообщил главный санитарный врач Запорожской области Роман Терехов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, второй летальный случай от COVID-19 в Запорожской области, произошел в Запорожье. Умер 65 летний мужчина, поступивший в отделение интенсивной терапии областной инфекционной больницы с пневмонией. В ходе исследования у него был выявлен COVID-19. Пациент был подключен к аппарату ИВЛ . Однако, из-за вирусных осложнений он умер.
Как подчеркнул Терехов, заболевший долгое время не обращался к медикам, и имея высокую температуру, самостоятельно лечился парацетамолом.
По данным ряда местных интернет-агентств , речь идет о директоре рынка Коммунарского района Запорожья.
По ситуации на 14 апреля в г. Запорожье и в Запорожской области зафиксировано соответственно 43 и 89 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них в 31 случаев источники заражения не выявлены.
Точно так же плохая медицина не способна быстрее ставить на ноги уже заболевших. Хотя Минздрав и написал в своих протоколах лечения самые современные препараты, но стоят они многие тысячи гривен и явно не по карману ни больницам, ни многим больным.
"больной занимался самолечение-сам виноват".
Что семейный кроме парацитомола посоветует пока ещё нет 38, уже лекарства изобрели или они лечат это аж бегом?
Подонки, лишь бы себя выгородить.
как понять эту эфемерную меру, когда уже можно или даже нужно обращаться ???
думаю директор рынка не бомжевал... и имел какие-то средства на лечение...